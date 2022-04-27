«Ростов» хочет выкупить Комличенко у «Динамо». У форварда 10 (7+3) очков в 25 матчах сезона РПЛ

«Ростов» хочет сохранить Николая Комличенко в команде. Руководство клуба намерено воспользоваться правом выкупа арендованного у «Динамо» нападающего, сообщает Metaratings.

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