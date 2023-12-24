В Тазовском 25 декабря на три часа отключат свет

В Тазовском в понедельник, 25 декабря, без света на три часа останутся жители двух домов на улице Геофизиков, центр занятости, спорткомплекс и еще несколько объектов, сообщила администрация Тазовского района.
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