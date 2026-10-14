На первый взгляд ситуация кажется парадоксальной: небольшой порез на кухне способен залить кровью раковину, тогда как после хирургического разреза кровотечение обычно быстро прекращается.
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