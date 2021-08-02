Китайская культурная революция 60‑х и 70‑х в плакатах пропаганды

Пропагандистские плакаты времен китайской культурной революции 1966 – 1976 годов наглядно показывают, как в это время страна боролась за высокие идеалы социализма, и под какими лозунгами это… Читайте полную версию по ссылке! Источник Источник.
Пропагандистские плакаты времен китайской культурной революции 1966 – 1976 годов наглядно показывают, как в это время страна боролась за высокие идеалы социализма, и под какими лозунгами это… Читайте полную версию по ссылке! Источник Источник.
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