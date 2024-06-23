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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Желаю Трусовой ярко показать возможности, прыжковый талант. Мы хотим видеть на каждом выступлении все ее прыжки»

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет. «20 лет – прекрасный возраст! В 20 уже надо знать, чего ты хочешь, где собираешься быть в будущем, кем собираешься быть.

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