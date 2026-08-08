В интернете достаточно видео, где офицеры армии Марокко подвозят грузовики мигрантов на границу с Сеутой, после чего толпа прорывается в город и далее в Испанию.
Кризис с мигрантами в Испании дело рук Израиля?
Комментарии
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И
Искандер
Кстати, старуха Голда Меир утверждала, что для евреев: "Смешанные браки хуже Освенцима".
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1 м.
Надежда
Искандер
Фото
Какая мерзость! Вот бы с этим уродом мигранты с востока сделали то, что он желает "белой расе"!((😡
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1 м.
И
Искандер
Надежда
Какая мерзость! Вот бы с этим уродом мигранты с востока сделали то, что он желает &quot;белой расе&quot;!((😡
Интересно, что "урод" - главарь Anti-Defamation League, (ADL), американской еврейская организация, которая "борется с антисемитизмом и другими проявлениями ненависти и нетерпимости"🤣🤣🤣.
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1 м.
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