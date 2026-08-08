Какая мерзость! Вот бы с этим уродом мигранты с востока сделали то, что он желает "белой расе"!((😡

И

Искандер

Надежда Какая мерзость! Вот бы с этим уродом мигранты с востока сделали то, что он желает &quot;белой расе&quot;!((😡

Интересно, что "урод" - главарь Anti-Defamation League, (ADL), американской еврейская организация, которая "борется с антисемитизмом и другими проявлениями ненависти и нетерпимости"🤣🤣🤣.