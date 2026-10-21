Манекен из разграбленного магазина во время протестов против роста стоимости жизни и цен на топливо в Марселе, Франция, 17 октября 2026 года © Manon Cruz/ReutersМассовые беспорядки во Франции, произошедшие в минувшие выходные, станут одними из крупнейших в стране, на этом фоне страховщики могут понести убытки в размере до €1,2 млрд.
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