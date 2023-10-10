«Астрводоканал» более 10 дней не может устранить аварию в Ленинском районе

В микрорайоне Бабаевского, на 2-й Астрахани и в посёлке Кири-Кили вновь не будет холодной воды. Пошли десятые сутки как три улицы в районе СМП-726 - Аджарская, Пражская и Тинакская – топят канализационные воды.