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Культуромания

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World of Reel: Съемки нового фильма Уэса Андерсона стартуют в конце весны

World of Reel: Съемки нового фильма Уэса Андерсона стартуют в конце весны

Американский режиссер Уэс Андерсон приступит к съемкам новой картины в конце весны. Сценарий был написан еще до начала забастовки сценаристов и актеров, но производство начнется только этой весной, сообщает сайт World of Reel.

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