Набережную Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское» благоустроят — Собянин

В музее расположено 17 памятников архитектуры федерального значения Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о планах по благоустройству музея-заповедника «Коломенское», отметившего недавно свой 100-летний юбилей.
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