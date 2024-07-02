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Байдену нашли замену. Каковы шансы потенциального кандидата в президенты США против Трампа

Байдену нашли замену. Каковы шансы потенциального кандидата в президенты США против Трампа

Американскому лидеру Джозефу Байдену нашли замену в качестве кандидата на выборах 2024 года. Против Дональда Трампа демократы могут выставить вице-президента Камалу Харрис, чьи рейтинги не выше, чем у Байдена.

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