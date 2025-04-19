Сколько еще продержится аномальное тепло в Центральной России, рассказал Вильфанд

Аномально высокая для апреля температура воздуха будет наблюдаться в Центральной России до вторника, 22 апреля 2025 года, включительно, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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