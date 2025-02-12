Одна жена, замученная безденежьем, решила наготовить еды впрок, как ее научила коллега. Навертела сотню мясных полуфабрикатов, которые потом только разогреть, и довольная думала, что семья обеспечена надолго.
Муж стал уходить из дома… с котлетами
Комментарии
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Иван Ураганов
Чужая жизнь потёмки,у всех свои тараканы.
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1 д.
Майя Majesty
Отпетые ... Вспомнилась псина, которая с голоду сначала бросается на кость, а если ты ее прикармливаешь регулярно, она утаскивает себе куда-то и закапывает, но при этом смотрит на тебя ВСЁ РАВНО злобно после каждой кормёшки..
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9 час.
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