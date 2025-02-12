Муж стал уходить из дома… с котлетами

Майя Majesty

Отпетые ... Вспомнилась псина, которая с голоду сначала бросается на кость, а если ты ее прикармливаешь регулярно, она утаскивает себе куда-то и закапывает, но при этом смотрит на тебя ВСЁ РАВНО злобно после каждой кормёшки..