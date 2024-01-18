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В России предложили ввести выплаты для ветеранов с высшим образованием

В России предложили ввести выплаты для ветеранов с высшим образованием. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает необходимым компенсировать им потраченные на обучение в вузе средства.

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