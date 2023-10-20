Поляк притворялся манекеном, дожидался закрытия торгового центра, а ночью собирал одежду и бесплатно ел в кафе

22-летний житель Варшавы месяцами притворялся манекеном в крупных торговых центрах. Парень действовал вовсе не из любви к искусству: вечером он в виде манекена застывал в витрине, ждал, пока все уйдут, а затем отправлялся на бесплатный шоппинг по магазинам.
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