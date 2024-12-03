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Своевременные снайперы уже заняли позиции

Своевременные снайперы уже заняли позиции

Прогулялся по самым безумным укроресурсам - интересовала реакция пасущегося на них населения хутора на грузинские беснования.

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Комментарии
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Arnold Резников
Удивительно отвратителен язык у автора поста, читать противно!
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