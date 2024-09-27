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Полковник ВСУ: армия не может остановить продвижение ВС РФ возле Купянска

Полковник ВСУ: армия не может остановить продвижение ВС РФ возле Купянска

Бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в беседе с телеканалом NTA заявил, что армия Украины не может остановить продвижение Вооруженных сил Российской Федерации возле Купянска в Харьковской области.

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