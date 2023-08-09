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Алмабаев после дебюта в UFC вошел в ТОП-20 наилегчайшего веса

Казахстанец Асу Алмабаев после уверенной победы над Одди Осборном в дебюте в UFC вошел в ТОП-20 бойцов наилегчайшего веса по версии сайта fightmatrix.

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