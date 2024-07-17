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Петербургский дневник

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Стало известно о предварительной договоренности по новому контракту Алипа с «Зенитом»

Стало известно о предварительной договоренности по новому контракту Алипа с «Зенитом»

Текущее соглашение рассчитано до конца июня 2025 года В агентстве Player Career Management, представляющем интересы игрока «Зенита» Нуралы Алипа, Sport24 сообщили о предварительной договоренности с клубом о новом контракте.

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