Отправленный Хинштейном копать бурьян министр организует субботник в парке

Врио министра природных ресурсов Александр Володько, отправленный врио главы Курской области Александром Хинштейном лично копать бурьян, организует субботник в парке "Патриот" для того, чтобы привести его в надлежащее состояние перед Днем Победы.
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