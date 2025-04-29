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Отправленный Хинштейном копать бурьян министр организует субботник в парке

Отправленный Хинштейном копать бурьян министр организует субботник в парке

Врио министра природных ресурсов Александр Володько, отправленный врио главы Курской области Александром Хинштейном лично копать бурьян, организует субботник в парке "Патриот" для того, чтобы привести его в надлежащее состояние перед Днем Победы.

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