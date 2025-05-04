Размер – имеет значение. А уж размер патриота – он вообще определяет всё. Простой патриот, обычный гражданин России – это, как правило, человек скромный, в лучшем случае – имеющий определённый доход и хотя бы не бедствущий.
Её погоны - «простая формальность»: Исинбаева купила элитную квартиру в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Степанян
Плюй в глаза, скажет Божья роса. Это я про тех, кто может, но не принимает решение на запрет возвращения в Россию хотя бы наиболее одиозных персонажей. Исинбаева, со своими рассуждениями о майорских погонах и тому подобное, одна из тех. Все достижения Исинбаевой - достижения в спорте, прославлявшие Россию. Своими заявлениями после, она перечеркнула все и вся и кому она теперь нужна ?, не народу, не россиянам, точно!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии