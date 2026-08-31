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Царьград

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Родительский контроль поможет снизить риск ошибок в TikTok

Родительский контроль поможет снизить риск ошибок в TikTok

Родителям рекомендуется создать для детей учетные записи в соцсетях с родительским контролем. Важно обсуждать с детьми контент TikTok, обучая критическому мышлению и оценивая мотивы блогеров, чтобы снизить вероятность рискованного поведения.

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