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USPS whistleblower says new mail voting policy hidden from public

USPS whistleblower says new mail voting policy hidden from public

A whistleblower has sounded the alarm over the U.S. Postal Service secretly implementing new mail-voting policies that could disrupt the midterms.

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