Страна и люди
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Страна и люди

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«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (I)

«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (I)

 Фёдор КОЛОСКОВ  Вопрос преподавания истории того промежутка времени, когда Россия и нынешние независимые республики Центральной Азии существовали в едином государстве (а это были и Российская империя, и Советский Союз), является обоюдоострым и для них, и для России.

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