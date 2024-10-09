Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Женщина проигралась в казино, а на пути домой выиграла $50 тысяч в лотерею

Женщина проигралась в казино, а на пути домой выиграла $50 тысяч в лотерею

Фото: chgtrk.ru В штате Вирджиния, США, одна женщина испытала череду удач и неудач в игорной индустрии, когда, проиграв определенную сумму в казино Мэриленда, неожиданно разбогатела на 50 тысяч долларов (примерно 4,8 миллиона рублей) на пути домой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх