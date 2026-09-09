В России завершился сезон природно-очаговых инфекций

Каких-либо отклонений от среднемноголетних значений специалисты не отметили Сезон природно-очаговых инфекций в России подошел к концу.
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