Thermaltake выпустила кокпит GR500 для гоночных симуляторов и стенд для трёх монито...

Thermaltake выпустила кокпит GR500 для гоночных симуляторов и стенд для трёх мониторовThermaltake сообщила о выходе в продажу кабины для гоночных симуляторов GR500 и совместимой с ней подставки-держателя для трёх мониторов.
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