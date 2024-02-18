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Гидрометцентр: В Москве в воскресенье ожидаются сильный ветер и метель

Гидрометцентр: В Москве в воскресенье ожидаются сильный ветер и метель

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации поделился сведениями о том, что 18 февраля жители столицы могут столкнуться с мощными порывами ветра, наличием наледи на тротуарах и умеренным выпадением снега.

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