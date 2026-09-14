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Психолог Дугенцова посоветовала не обесценивать отказ ребёнка идти в школу

Психолог Дугенцова посоветовала не обесценивать отказ ребёнка идти в школу

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что нежелание первоклассника идти в школу в первые недели часто связано с адаптацией: после эффекта новизны ребёнок сталкивается с ежедневными требованиями, усталостью и отсутствием привычной поддержки.

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