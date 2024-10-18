Новогоднее шоу "Тайна семьи Деда Мороза" пройдет с 25 декабря по 12 января

С 25 декабря по 12 января на новейшей зрелищной площадке в центре Москвы — во Дворце Ирины Винер в Лужниках — состоится самое ожидаемое семейное событие новогоднего сезона: шоу "Тайна семьи Деда Мороза" от создателей Ёлок в Крокусе.