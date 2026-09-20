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"До настоящей осени далеко": Леус рассказал о погоде в Москве 20 сентября

"До настоящей осени далеко": Леус рассказал о погоде в Москве 20 сентября

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Москве 20 сентября воздух прогреется до 19-21 выше нуля, по области до 17-22 .

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