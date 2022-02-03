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15 фото людей, которые смогут найти выход из любой ситуации

15 фото людей, которые смогут найти выход из любой ситуации

Обычно гениями называют ученых, художников, писателей или других талантливых людей, но наши герои доказали: гением может быть каждый! Они ничего не изобретали, не открывали и не сочиняли, зато смогли проявить недюжинную смекалку в бытовых ситуациях.

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