15 фото людей, которые смогут найти выход из любой ситуации

Обычно гениями называют ученых, художников, писателей или других талантливых людей, но наши герои доказали: гением может быть каждый! Они ничего не изобретали, не открывали и не сочиняли, зато смогли проявить недюжинную смекалку в бытовых ситуациях.
Обычно гениями называют ученых, художников, писателей или других талантливых людей, но наши герои доказали: гением может быть каждый! Они ничего не изобретали, не открывали и не сочиняли, зато смогли проявить недюжинную смекалку в бытовых ситуациях.
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