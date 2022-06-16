В Минстрое выступили с предложением снизить ставки по льготной ипотеке

Как считают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) в предыдущие несколько месяцев с поставленными перед ней целями не справлялась программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках.
Как считают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) в предыдущие несколько месяцев с поставленными перед ней целями не справлялась программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках.
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