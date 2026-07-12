Иран заявил о подрыве безопасности из-за действий США в регионе

Иран обвинил США в подрыве безопасности в регионе, заявив, что создание незаконного коридора через Ормузский пролив угрожает стабильности, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на представителя армии Ирана Мохаммада Акраминию.
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