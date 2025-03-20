Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Спешим поделиться отличной новостью – как и желали многие и многие наши читатели, легендарный форум «За рулем» возвращается в работу! Наши прежние форумчане, а также новые пользователи, обретут площадку для обсуждений, выражения собственного мнения и получения массы полезной информации по любому вопросу, связанному с транспортом, дорогами и всеми сопутствующими темами.