В Астрахани восстановили пешеходный настил на Городском пляже

Муниципальное предприятие принесло извинение за допущенную его работником небрежность в работе. Несколько дней назад деревянная пешеходная дорожка на Городском пляже была сломана в результате наезда на нее грузовой машины муниципального предприятия «Чистый город».
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