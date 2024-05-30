Штурм Рафаха. Как израильские бомбы бьют по США

© AP / Ariel SchalitВчера 1,7K прочитали Израильские, российские, а также, что немаловажно, палестинские журналисты подтвердили, что израильские войска вошли в населенный пункт Рафах, расположенный в секторе Газа непосредственно на границе с Египтом Бои в Рафахе пока идут не везде.