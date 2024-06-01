Заболеваемость хроническим гепатитом С в России за 9 лет снизилась на 24,5%

В России заболеваемость хроническим гепатитом С с 2014 по 2023 год снизилась на 24,5%. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году этот показатель составил 31,63 случая на 100 000 населения, что на 13,7% ниже среднемноголетнего показателя.