Россия возглавила список стран с наибольшим уровнем электоральной надежности

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Исследование Российского общественного института избирательного права по наличию реальных условий для реализации избирательных прав граждан в стране выявило лидеров и аутсайдеров среди 10 стран мира.
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