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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали категории товаров, где возможно падение цен в два раза

Россиянам назвали категории товаров, где возможно падение цен в два раза

В зависимости от объемов поставок и происхождения товаров колебания стоимости могут составить от 20 до 50% В ближайшее время ожидается значительное снижение цен на яблоки, персики, абрикосы, кабачки и баклажаны, которое может составить от 20 до 50% по сравнению с началом года, заявил финансовый аналитик Андрей Бархота в интервью "Абзацу".

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