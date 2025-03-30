В ГД подумали о возможности выпуска монет, посвященных СВО

Выпуск памятных монет, посвященных СВО возможен в России, сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 30 марта сообщает РИА Новости «Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — ответил Аксаков на вопрос.
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