Древние карьеры в Аризоне. Следы машинной обработки гор и скал

На планете осталось множество следов существования в прошлом высокоразвитых цивилизаций, которые обладали технологиями, не уступающими современным, а если судить по Баальбеку, пирамидам Гизы, Осириону… — превосходящими нас по уровню своего развития.
На планете осталось множество следов существования в прошлом высокоразвитых цивилизаций, которые обладали технологиями, не уступающими современным, а если судить по Баальбеку, пирамидам Гизы, Осириону… — превосходящими нас по уровню своего развития.
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