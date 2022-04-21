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Древние карьеры в Аризоне. Следы машинной обработки гор и скал

Древние карьеры в Аризоне. Следы машинной обработки гор и скал

На планете осталось множество следов существования в прошлом высокоразвитых цивилизаций, которые обладали технологиями, не уступающими современным, а если судить по Баальбеку, пирамидам Гизы, Осириону… — превосходящими нас по уровню своего развития.

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