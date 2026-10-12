Евросоюз ввёл санкции против «Самолёта» из-за КНДР

Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолёт» и гендиректора компании Анны Акиньшиной по обвинению в привлечении рабочих из КНДР.
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Собака лает , а караван идёт.
да и похххх