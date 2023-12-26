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Китай

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В Китае рассматривается законопроект, нацеленный на обеспечение доходов зернопроизводителей

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Законопроект об обеспечении продовольственной безопасности в понедельник был представлен на третье чтение на 7-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва.

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