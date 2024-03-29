Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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