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Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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Комментарии
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Константин Самарин
Так-бы и на других фронтах.
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