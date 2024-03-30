Чем график работы 2 через 2 опасен для психики

Сменная работа, особенно с ночными сменами, может представлять опасность для психического здоровья. К такому выводу пришли китайские специалисты из Университета науки и технологий Хуачжун по результатам исследования, в котором приняло участие более 175 тысяч человек.
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