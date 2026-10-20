Это пылесос для матрасов Xiaomi представила Mijia Mite Remover 3 — ручной пылесос для очистки матрасов, диванов и других текстильных поверхностей от пыли, частиц кожи и пылевых клещей.
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