Марочко сообщил о сбросе украинскими военными тел неизвестных в реку

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Украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на жителя Харьковской области.