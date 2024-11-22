Марочко сообщил о сбросе украинскими военными тел неизвестных в реку

Украинские военные сбросили тела неизвестных в реку Оскол на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на жителя Харьковской области.
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