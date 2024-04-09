Напал с молотком: многодетная семья боится вернуться домой из-за соседа Фахриддина

А что в России мужики выродились,или топоры исчезли?Поставьте хмыря на место

Eduard

Это не мигранты,это мы с вами виноааты,бездействуем.Вме восточные люди защизают друг друга,мы все бежим скорее подальше.Такой наш подход.А забываем,что так и на нас нападут!