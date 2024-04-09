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Напал с молотком: многодетная семья боится вернуться домой из-за соседа Фахриддина

Напал с молотком: многодетная семья боится вернуться домой из-за соседа Фахриддина

Русский мужчина пострадал от рук приезжего. Но полиция не заводит дело. Местные жители считают, что иностранец ко всему прочему замешан в незаконной схеме и помогает таким же, как он, нелегально оставаться в нашей стране.

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Комментарии
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Eduard
А что в России мужики выродились,или топоры исчезли?Поставьте хмыря на место
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22 час.
Eduard
Это не мигранты,это мы с вами виноааты,бездействуем.Вме восточные люди защизают друг друга,мы все бежим скорее подальше.Такой наш подход.А забываем,что так и на нас нападут!
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22 час.

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