Напал с молотком: многодетная семья боится вернуться домой из-за соседа Фахриддина

Русский мужчина пострадал от рук приезжего. Но полиция не заводит дело. Местные жители считают, что иностранец ко всему прочему замешан в незаконной схеме и помогает таким же, как он, нелегально оставаться в нашей стране.
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