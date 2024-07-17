Налоговая служба предупредила смолян об увеличении налоговых вычетов

Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.Так, вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для лиц, которые выполнили нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно возрастной группе и были награждены знаком отличия.